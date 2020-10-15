В усинскую больницу поступили аппараты ИВЛ, приобретенные на личные средства Вагита Алекперова

Фото: пресс-служба ЛУКОЙЛ

В центральную районную больницу (ЦРБ) Усинска закуплены пять современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Это завершающий этап поставок медоборудования в рамках помощи президента компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова, выделившего 50 миллионов рублей из личных средств на оснащение усинской больницы.

«Доставлены аппараты модели Puritan Bennett 840 - одной из лучших в мире. Оборудование высокочувствительно к изменениям дыхания и подходит пациентам любого возраста. От имени коллектива выражаю признательность главе ЛУКОЙЛа за помощь в оснащении нашей больницы», – сказал главный врач Усинской ЦРБ Максим Чуркин.

«Серьезная проблема, с которой сталкиваются во многих странах при лечении больных с ковидом, - это нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких. Особенно это актуально для таких небольших, удаленных городов как Усинск. Несмотря на дефицит аппаратов ИВЛ на глобальном рынке, нашим специалистам удалось закупить современное, инновационное оборудование такого назначения, одно из лучших в мире. Учитывая рост числа заболевших, аппараты могут очень пригодиться и помочь в борьбе за жизни усинцев. Это была последняя крупная поставка оборудования, закупленного на личные средства Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. Теперь медикам важно поддерживать достигнутый уровень противовирусных мероприятий, Компания, в свою очередь, продолжит оказывать адресную помощь в этом направлении», - отметила депутат Государственного совета РК, заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская.

Фото: пресс-служба ЛУКОЙЛ

Ранее для усинской больницы были приобретены портативный переносной аппарат УЗИ, хирургические аспираторы, видеогастроскоп, монитор высокой четкости, видеопроцессор, электрокардиографы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты для медицинского персонала, многофункциональные реанимационные кровати.

ЛУКОЙЛ с начала пандемии оказывает поддержку медучреждениям Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

Так, в Усинской ЦРБ инфекционное отделение больницы оснащено централизованной системой снабжения кислородом и сжатым воздухом, обустроена сеть Wi-Fi с безлимитным доступом в интернет на территории учреждения. Помощь также оказана больницам в городах Ухта, Печора и Нарьян-Мар.

В целом ЛУКОЙЛ оказал благотворительную помощь в 22 регионах России на общую сумму около 668 млн рублей.