Дорожники Сыктывкара готовы к уборке первого снега

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Синоптики объявили, что в пятницу, 16 октября, Коми ждет снежная атака. Ее эпицентр придется на Сыктывкар, где ожидается устойчивый снежный покров до 5 см. Мэрия столицы Коми отчиталась, что дорожники города к приходу зимы готовы.

МКП «Дорожное хозяйство» сконцентрируется на обработке дорог песко-соляной смесью, чтобы предотвратить образование снежного наката.

Уже в ночь на дороги Сыктывкара выйдут семь пескоразбрасывателей. Машины уже протестировали и настроили так, чтобы слой противогололедной смеси был минимально необходимый. Ровно такой, который избавит от наката. Это сделано не ради экономии, а чтобы не засорять песком город больше необходимого.

По необходимости к борьбе со снежными заносами дорожники готовы подключить уборочную технику и бригады дорожных рабочих.

Так как уже этой ночью вероятно образование наледи, автолюбителей просят «переобуть» свои машины на зимний вариант шин.

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