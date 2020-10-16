Мать из Сыктывкара судилась с детсадом, который высадил двух ее детей на самоизоляцию

Впоследствии детсад принял сына и дочь сыктывкарки в дежурную группу.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жительница Сыктывкара обратилась в суд, посчитав незаконными действия руководства детского сада, который на установленный в Коми период самоизоляции отказался принять двух ее детей.
Женщина апеллировала к договору между ней и дошкольной организацией. Ведь он не был расторгнут или изменен, тем не менее детям запретили посещать садик. Таким образом было нарушено их право на образование.
Представитель детсада объяснил, что из-за введенных ограничений учреждение могло принимать детей только тех родителей, которые продолжали работать в период самоизоляции и объявленных Президентом выходных дней. Для них были организованы дежурные группы
Для всех остальных на сайте детсада велся раздел о досуге детей с родителями в условиях, то есть организовано дистанционное образование.
Отметим, что впоследствии детсад принял сына и дочь сыктывкарки в дежурную группу.
Сыктывкарский городской суд учел все эти обстоятельства и не нашел основания признать незаконными действия детсада в виду наличия обстоятельств непреодолимой силы - пандемии. Исковые требования к детскому саду суд оставил без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу, сообщает «Комиинформ».
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