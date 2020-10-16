Человек человеку — человек. В Сыктывкаре приехала «Ночлежка» из Санкт-Петербурга — делиться опытом работы с бездомными

Когда помощь для бездомных - не для галочки, это по-настоящему круто Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В Сыктывкар с семинаром приехали представители самой авторитетной в России организации, которая уже 30 лет помогает бездомным. Именно благодаря «Ночлежке» мировоззренческий лед в России тронулся — волонтеры помогли увидеть в бездомном прежде всего человека, который оказался на улице не просто так: за трагедией каждого - десятки причин. Ребята поделились богатым опытом с сыктывкарскими волонтерами, который им как нельзя кстати. Дело в том, что добровольцы проекта «Сытый гражданин» открывают в Коми первый в республике реабилитационный центр для людей без определенного места жительства.

Человек человеку - человек

Волонтеры проекта «Сытый гражданин» и гости из Санкт-Петербурга (именно там зародился проект «Ночлежки» в 1990 годы) собрались 15 октября в зале «Сыктывкар» при администрации столицы. В первой части открытого семинара Карина Гарипова как координатор проекта «Ночлежки» по распространению опыта рассказала об истории организации - о том, как из волонтерской инициативы она переросла в одну из самых крупных и профессиональных организаций помощи бездомным. Карина работает в «Ночлежке» уже семь лет - еще с института. На вопрос «Почему именно работа с бездомными бездомные, а не симпатичными кошечками и собачками?», она ответила: ощущение тотального одиночества людей, которые живут на улице без поддержки, не позволяет остаться в стороне от проблемы.

Карина уже семь лет работает в сфере помощи бездомным Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Слайд за слайдом презентации складывалась картина объемной работы, которой волонтеры «Ночлежки» занимаются ежедневно. Проекты низкопороговой помощи (помощи, которая необходима здесь и сейчас: накормить, обогреть, дать ночлег) существуют в организации с самого начала. Это и огромные пункты обогрева - палатки, куда может прийти любой без документов и переночевать в тепле. Это и знаменитый «Ночной автобус» - каждый день добровольцы курсируют по городу и кормят бездомным. Это и ночной приют, куда тоже может попасть каждый без документов. На следующей ступени — программы реабилитации: юридическое, психологические социальное сопровождение — то, что помогает человеку встать на ноги. В год через реабилитационный приют проходит около 160 человек, больше половины из них уходят с улицы и устраиваются на работу. На верхушке работы «Ночлежки» - программы, которые призваны менять стереотипы о бездомных: акции, концерты, дни открытых дверей.

Волонтеры проекта «Сытый гражданин» слушали с интересом Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Первый центр реабилитации для бездомных в Коми

По словам Карины, «Ночлежка» пристально следит за организациями, которые помогают бездомным в России. Их около двухсот, но большинство из них направленно на гуманитарную помощь — накормить, обогреть и дать временный ночлег. Проектов, которые выходят на широкое и сложное поле реабилитации, можно посчитать по пальцами — не больше 10-15 по России. Именно поэтому «Ночлежка» спешит делится опытом со всеми добровольцами с горящими глазами, которые готовы менять жизнь бездомного человека. Проект «Сытый гражданин», который зародился в Сыктывкаре в начале 2018 года, начинал как раз с низкопороговой помощи. Но очень скоро добровольцы стали помогать людям с документами, жильем, работой — всем тем, что помогает человеку распрощаться с улицей, откуда нет так просто и уйти, как думают многие. Следующий этап развития — открытие первого в Коми реабилитационного центра в доме №63 по улице Морозова, где бездомные будут учиться жить. Не просто жить, но социализироваться, учиться работать и получать зарплату, избавляться от вредных привычек и страха, что ничего не получится. В других помещениях будет прачечная, парикмахерская, душевые кабины для всех, кто нуждается в помощи.

В следующем году в Сыктывкаре откроется первый в Коми центр реабилитации для бездомных Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

И сложности, и тонкости

Представители «Ночлежки» поделились и тонкостями работы, и сложностями. Так, совсем недавно в Москве открылся приют для бездомных, но шла организация к этому долго, натыкаясь на отпор местных жителей. Дело в том, что горожане встали против открытия центра, они считали, что бездомные могут превратить их жизнь в ад — дебоширить, например. Карина Гарипова отмечает, что этого можно было бы и избежать, если тщательно работать с информационным полем. К счастью, новая «Ночлежка» открыта, она работает уже несколько месяцев.

Специалист по социальной работе в «Ночлежке» Павел Лякс поделился, как, к примеру, работает приют — опыт, который весомо пригодится сыктывкарским волонтерам. Перед тем, как поступить в центр реабилитации, с человеком беседует психолог. На самом деле, это очень важно — специалист транслирует позицию приюта, не осуждает человека, а работает с той ситуацией, что есть сейчас. В такой доверительной беседе всплывают наружу детали, которые подопечный по некоторым причинам стеснятся сообщать. Например, один человек время установочной встречи с психологом рассказал о болезни, о которой вначале умолчал. Это помогло специалистам «Ночлежки» выстроить грамотную программу реабилитации — не искать работу, а сначала отправить в больницу.

Павел сначала был волонтером, а потом начала работать в Ночлежке Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Павел рассказал, что нет жестких ограничений по срокам проживания. Иногда человек задерживается на пару месяцев — находит работу, копит деньги, снимает жилье и, тем самым, получает путевку в жизнь без улицы. Бывает, что человек живет и год, и два. Так, один и из старожилов проекта живет в приюте уже четыре года — ждет очереди в социальное учреждение. В общем, работы много, она невероятно разнообразна и затрагивает огромное количество сфер. Концерты звезд в поддержку проекта — есть, креативные акции по сбору блинов к Масленице и мандаринов к Новому году — есть. Сыктывкарские волонтеры слушали с придыханием, примеривали, как это можно реализовать в столице Коми.

В завершение семинара, который длился почти три часа, Павел сказал, что несмотря на большую работу «Ночлежка» все равно остается локальной историей. В Санкт-Петербурге около 60 тысяч бездомных, а в 2019 году программу реабилитации в приюте прошли 166 человек. Между тем, в других городах России, в частности в Сыктывкаре, таких приютов пока нет и вовсе. Но все скоро изменится, говорит координатор проекта «Сытый гражданин» Илья Костин. Если все будет хорошо, то центр реабилитации откроется в Сыктывкаре уже в феврале.

Илья Костин - двигатель проектов помощи бездомных в Сыктывкаре Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре таксист отказался везти пассажира из-за того, что он бездомный

О случае дискриминации сообщил координатор проекта помощи тем, у кого нет дома, Илья Костин (подробности).