В Сыктывкаре таксист отказался везти пассажира из-за того, что он бездомный

На фото запечатлен уже экс-бездомный Александр Кузиванов, которого отказался везти сотрудник такси. Фото Ильи Костина.

В Сыктывкаре активисты проекта «Сытый гражданин» сообщают, что не все водители такси готовы везти бездомных. О случае дискриминации сообщил координатор проекта Илья Костин.

- На прошлой неделе мы помогали нашему подопечному с документами. Надо было много перемещаться по городу, так как он плохо ходит. Мы часто вызываем такси, водители не отказывают в заказе. Но, бывает, сталкиваемся с неприятными случаями. Так, один из таксистов заявил, что не повезет клиента на том основании, что он бездомный. Я попробовал ему возразить, что это не основание, что отказ в оказании услуги по этому признаку - дискриминация и нарушение прав человека. Однако получил ответ: вызывайте спецтехнику. В итоге, нашего подопечного никуда не повезли, а с нашего счета списали деньги, - рассказал «КП-Коми» координатор Илья Костин.

Сообщение об инциденте появилось в группе сообщества «Сытый гражданин». «Яндекс.Такси» отреагировало моментально: представитель службы публично извинился, на счет Ильи Костина поступили средства за несостоявшуюся поездку.

- С этим водителем будем разбираться и сделаем все, чтобы подобное больше не происходило. Если его поведение не исправится, то с нашими заказами он больше работать не будет. Простите, пожалуйста, за этот неприемлемый случай. Списание за заказ уже отменено, а деньги скоро вернутся на ваш счет, - сообщили в службе.

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