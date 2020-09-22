Сыктывкарский суд взыскал с «Яндекс.Такси» травму пассажира из Коми

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Сыктывкарский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску пострадавшей в результате ДТП пассажирки о взыскании с водителя такси компенсации морального вреда.

Авария произошла 22 июня 2018 года в Санкт-Петербурге. Столкнулись два автомобиля, в результате пассажиру одного из них были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. Виновником ДТП признан водитель такси, осуществлявший перевозку пассажира, воспользовавшегося мобильным приложением «Яндекс.Такси».

В дальнейшем ООО «Яндекс.Такси» было привлечено к участию в деле в качестве соответчика.

Вступившим в законную силу приговором районного суда Санкт-Петербурга водитель такси признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ. В его действиях установлены преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке. Также доказано, что допущенные нарушения являлись причиной наступивших неблагоприятных последствий.

В своих объяснениях ответчик ссылался на грубую неосторожность самого пассажира, которая в момент ДТП не была пристегнута ремнем безопасности. Но суд это не убедило. Ведь это ответчик вообще не должен был начинать движение, не убедившись в том, что его пассажир пристегнулась ремнем безопасности. И не ремень стал причиной ДТП.

В процессе рассмотрения дела ответчик также ссылался на тот факт, что в момент ДТП он осуществлял перевозку пассажиров по заданию ООО «Яндекс.Такси». Но компания пояснила, что, предоставляя информационный сервис, не оказывает услуги по перевозке, не состоит в правовых отношениях с водителем такси и не поручает водителям такси исполнять какие-либо заказы. Водитель действовал непосредственно по заданию службы такси, с которой состоял в трудовых отношениях и у которой на момент ДТП был заключен договор на доступ к сервису «Яндекс.Такси».

Однако суд признал ООО «Яндекс.Такси» надлежащим ответчиком по спору и взыскал с ООО «Яндекс.Такси» в пользу потерпевшей 390 000 руб. компенсации морального вреда и 195 000 руб. штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, в удовлетворении исковых требований к водителю такси и службе такси отказал.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

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