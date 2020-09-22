Изверг из Кортероса ответил в суде за мучительную гибель кошки и собаки

Нелюдь убил своих животных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 сентября суд вынес приговор жителю села Корткерос за жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшее их гибель (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ).

Судом установлено, что мужчина закрыл своих (!) собаку и кошку дома и оставил без пищи и воды на длительное время. Несчастные животные умирали медленно и мучительно.

Корткеросский районный суд назначил виновному лицу наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев, с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

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