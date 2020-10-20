«Нам казалось, что коронавирус - это где-то там»: что происходит в селе в Коми, которое закрыли на карантин из-за COVID–19

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18 октября руководитель Усть-Куломского района Сергей Рубан рассказал о тяжелой эпидемиологической ситуации, которая сложилась в небольшом селе Мыелдино — там с признаками COVID–19 около 50 человек. О том, как сейчас живет закрытый на карантин населенный пункт, «КП-Коми» рассказала его жительница Раиса Зайкова.

Местные жители еще в конце прошлой недели распространяли сообщения, что причиной ковидной вспышки могли стать похороны односельчанина. Руководитель муниципалитета после известия о непростой ситуации предостерег людей от посещения похорон. Дело в том, что в ближайшие дни в селе ожидаются еще одни проводы в последний путь.

- Да, многие из нас заболели после похорон односельчанина, умершего в районной больнице. От кого и как заразились - непонятно. У всех, мне кажется, болезнь проходит в зависимости от здоровья, возраста и иммунитета. У меня, например, двое суток очень сильно болела голова, ломота была во всем теле, мучил озноб, бессонница, подташнивало, но температура 37,3 не поднималась. Прошла неделя, но я еще полностью не выздоровела. Супруг мой и сосед (они сердечники) попали в реанимацию с воспалением. Четыре женщины на сегодняшний день лежат в Сыктывкаре, - рассказывает Раиса.

Несмотря на тяжелую ситуацию, паники на селе нет. Люди стараются сидеть дома, выходят только по необходимости — за продуктами и на почту.

- На днях была на почте, платила по квитанциям. Работники почты были в маске, как и я. В магазине продавцы в маске, они следят, чтобы и покупатели заходили только в маске и в перчатках. Жаль, что вовремя не приняли профилактических мер. Нам казалось, что коронавирус где-то далеко, что с нами ничего не случился, - говорит сельчанка.

Большинство жителей Мыелино на домашнем лечение, семеро человек получают лечение в районной больнице. 17 октября в село приезжала терапевт и провела осмотр больных в местном ФАПе.

- Село у нас протяженностью 6 километров и подворный обход одним врачом нереален, дальних больных подвозили. 19 октября фельдшер Тимшерской участковой больницы и медсестра провели обход и осмотр на дому всех выявленных болевших и переболевших, измерили температуру, давление, осмотрели горло и выслушали жалобы, - подытожила Раиса.

Напомним, что руководитель Усть-Куломского района 18 октября сообщил о непростой эпидемиологической ситуации в небольшом селе (численность населения Мыелдино составляет 436 человек по данным переписи за 2014 год — ред.). В связи с этим с 18 октября в Мыелдино ввели карантин: запрещен въезд и выезд в село (за исключением экстренных служб), приостановлена работа образовательных организаций и клуба. Кроме всего прочего, сотрудники полиции начнут патрулирование улиц и дорог.

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