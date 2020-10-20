В Госсовете отложили рассмотрение кадровых вопросов из-за отсутствия главы региона

20 октября на сессии Госсовета Владимир Уйба намеревался лично представить кандидатуры народным избранникам

Глава Коми предложил кандидатуры на ключевые посты в правительстве. 20 октября на сессии Госсовета он намеревался лично представить их народным избранникам. Однако кадровые вопросы было решено отложить, пишет БНК, потому что Владимир Уйба срочно отбыл в Усинск по делу о нефтеразливе в НАО.

Напомним, что первым вице-премьером в Коми может стать Ирина Бахтина, занимающая ключевой пост в компании «Юнилевер Русь», а премьер-министром — завсегдатай новостей светской хроники Игорь Булатов, известный как супруг известной модели Виктории Лопыревой. На должность министра финансов снова предложена Галина Рубцова, а главой Контрольно-счетной палаты может стать экс-мэр Воркуты Игорь Гурьев. Кроме того, депутаты Госсовета должны рассмотреть кандидатуры Сергея Мамонова - на пост постоянного представителя Республики Коми при президенте Российской Федерации, Валерия Козлова - на должность представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации.

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В сопроводительных документах, которые поступили в законодательный орган региона, приводится биографии кандидатов на высокие должности (подробности).