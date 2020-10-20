Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Госсовете отложили рассмотрение кадровых вопросов из-за отсутствия главы региона

Премьер-министром может стать завсегдатай новостей светской хроники Игорь Булатов, а первым вице-премьером - занимающая ключевой пост в компании «Юнилевер Русь» Ирина Бахтина
Анастасия МАШКАЛЕВА
КомментироватьОставить комментарий
20 октября на сессии Госсовета Владимир Уйба намеревался лично представить кандидатуры народным избранникам

20 октября на сессии Госсовета Владимир Уйба намеревался лично представить кандидатуры народным избранникам

Глава Коми предложил кандидатуры на ключевые посты в правительстве. 20 октября на сессии Госсовета он намеревался лично представить их народным избранникам. Однако кадровые вопросы было решено отложить, пишет БНК, потому что Владимир Уйба срочно отбыл в Усинск по делу о нефтеразливе в НАО.

Напомним, что первым вице-премьером в Коми может стать Ирина Бахтина, занимающая ключевой пост в компании «Юнилевер Русь», а премьер-министром — завсегдатай новостей светской хроники Игорь Булатов, известный как супруг известной модели Виктории Лопыревой. На должность министра финансов снова предложена Галина Рубцова, а главой Контрольно-счетной палаты может стать экс-мэр Воркуты Игорь Гурьев. Кроме того, депутаты Госсовета должны рассмотреть кандидатуры Сергея Мамонова - на пост постоянного представителя Республики Коми при президенте Российской Федерации, Валерия Козлова - на должность представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Уйба предложил кандидатуры на должности первого вице-премьера и председателя правительства Коми

В сопроводительных документах, которые поступили в законодательный орган региона, приводится биографии кандидатов на высокие должности (подробности).

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые