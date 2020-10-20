Коронавирус в Коми 20 октября 2020: за сутки зафиксировано 185 новых случаев заболевания COVID-19

В Республике Коми уже в ближайшее время будет развернуто более 2200 коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией.

20 октября в России снова обновлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом — выявили 16 319 (!) случаев заражения. В Коми по-прежнему много новых пациентов с COVID–19 — у 185 человек подтвердили диагноз, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

По данным российских эпидемиологов, в Коми 20 октября у 185 человек подтвердили новую коронавирусную инфекцию. Всего в республике 11 058 пациентов с COVID-19. За сутки выздоровело 122 человека от вируса (всего выздоровели 8 585 человек). Умерло за сутки 7 человек (всего скончались 173 человека).

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Напомним, что в Республике Коми уже в ближайшее время будет развернуто более 2200 коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, о чем 16 октября заявил глава Коми Владимир Уйба.

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