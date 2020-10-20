«Стояли в фойе в одних трусах». После жалоб в КРКБ для пациентов с COVID–19 организуют комнату для переодевания

Фото из архива Комсомольской правды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пациенты Коми республиканской клинической больницы, где сейчас лечатся пациенты с COVID–19, с июля жалуются на неприемлемые условия, с которыми сталкиваются после выписки. Дело в том, что только что выздоровевшие от коронавируса мужчины переодеваются в фойе — на сквозняке и на виду у посетителей больницы. Женщинам повезло больше — для них организовали закуток с тремя занавесочками. Мы отправили запрос по поводу текущей ситуации в Минздрав Коми. В ведомстве отчитались, что в ближайшее время в КРКБ будет организована специальная комната для переодевания.

Согласно правилам, поступившие в больницу пациенты сдают одежду, а взамен получают больничные балахоны — трико, рубашку. При выписке им выдают их одежду, упакованную в мешки. Проблема в том, что условий для переодевания в КРКБ не создано. Известные общественник, юрист Александр Щиголев рассказал о том, как его шокировало предложение переодеваться прямо в фойе.

- Подавая мешки с одеждой, сестра-хозяйка сказала: «Переодевайтесь». Я наивно спрашиваю: «Где?» А она просто отвечает: «Здесь!» То есть тут же - в фойе, где полно народу, где уже знобит от холода. Хорошо, что для женщин у справочной соорудили занавесочку из трех шторок. А мужики прямо тут же на скамейке светят трусами, натягивая джинсы. О чем это я? Да об отношении к людям! Ты получил на руки больничный, ты уже не пациент, тебе кидают мешок с вещами, - делится Александр.

В ответе за запрос «КП-Коми» в Минздраве Коми лаконично ответили: комната для переодевания будет.

- В ближайшее время будет организована комната для переодевания пациентов после выписки из стационарных отделений. Это помещение удобно расположено: пациенты смогут выходить на улицу, минуя красную зону, через фойе учреждения, - ответили в ведомстве.

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