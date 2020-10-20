В поселке под Интой ленивый медведь перешел на крупу и макароны

В понедельник, 19 октября, на место происшествия приезжал хозяин, который решил обратиться к егерю для отстрела.

Медведь в поисках еды разворотил жилой балок в интинском поселке "35 километр". По словам местных жителей, косолапый с лета живет в лесу неподалеку. Но людей раньше не беспокоил. А 18 октября не только наведался, но еще и сожрал все запасы в одном из домиков.

Поселок "35 километр" находится на реке Косью и здесь излюбленное место для отдыха и рыбалки не только для местных жителей. Поэтому вдоль берега стоят балки. Один из них 18 октября стал объектом посягательств со стороны медведя. Как рассказали очевидцы "Комиинформу", за полтора часа до появления медведя в балке еще отдыхали хозяева.

Хищник разодрал стену, пробрался внутрь и съел крупу и макароны.

"Не боится. Пока не застрелят, будет пастись там. Людей много ездит, в балках крупы, сахар, соль, консервы - все, что не портится. Вот и ходит, ломает, еду ищет", - сделали вывод местные.

В понедельник, 19 октября, на место происшествия приезжал хозяин, который решил обратиться к егерю для отстрела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти разрешили отстрел двух опасных медведей в Вуктыле

Один из них 10 октября напал на местного жителя (подробности)