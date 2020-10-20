Застройщик дома на Стахановской в Сыктывкаре признан банкротом

Разрешение на строительство многоквартирного дома площадью 2,9 тыс. "квадратов" выдавалось в марте 2016 года. А по факту построено 4,9 тыс. кв. м.

Застройщик проблемного дома на Стахановской, 17 в Сыктывкаре признан банкротом. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Республики Коми.

Дом строится на условиях долевого участия. Тонее, строился, потому как в мае 2019 года все работы на объекте были приостановлены. Тогда степень готовности объекта составляла 82 процента. Но на этом объект и заморозили.

Застройщик объяснял тогда разъяренным дольщикам, что не может уладить технические вопросы. А заключались они в том, что возводить стали совсем не то, что было оформлено по документам. Появился дополнительный нежилой этаж, а также начаты работы по перепланировке нежилых помещений, ранее предназначавшиеся под офисные площади, в жилые на цокольном этаже, однако мэрия не вносит изменения в разрешение на строительство.

По данным Минстроя Коми, первоначальное разрешение на строительство многоквартирного дома площадью 2,9 тыс. "квадратов" выдавалось в марте 2016 года. А по факту построено 4,9 тыс. кв. м.

Решением арбитражного суда в отношении ООО «Вега» введено конкурсное управление, в рамках которого участники долевого строительства в настоящее время подают заявки в реестр требований. Адрес для подачи заявок 160000, Вологодская область, г. Вологда, а/я 42

Вопрос озавершения строительства контролирует сейчас правительство Республики Коми. В июле этого года была сформирована «дорожная карта», в которой прописано, кто что должен предпринять и в какие сроки, чтобы дольщики не остались без уже оплаченного жилья, сообщает Служба Республики Коми стройжилтехнадзора.

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