Каникулы для школьников Коми могут наступить досрочно

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Администрация Ухты направила предложение немедленно объявить каникулы в школах Коми в республиканский оперштаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

По словам мэра Ухты Магомеда Османова, перенос каникул на фоне роста заболеваемости весьма актуален и поможет разобщить учащихся и противодействовать распространению инфекции. От республиканского оперштаба ответ пока не поступил, сообщает "Комиинформ".

Напомним, в Москве осенние каникулы были объявлены с 5 по 18 октября. Свое решение мэр объяснил тем, что на сегодня в столице значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, — это дети. "Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее", — пояснил Собянин РБК.

16 октября министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что регионы имеют право самостоятельно принимать решение относительно формата ведения учебного процесса в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Что касается школ, то планов введения дистанционного обучения в масштабах всей страны нет. На сегодняшний день у нас ситуация управляемая, серьезных опасений нет», – сказал Сергей Кравцов.

Он рассказал, что в Москве школьники 1–5-х классов 19 октября возвращаются за парты, а учащиеся 6–11-х классов переведены на дистанционное обучение на две недели, и через две недели планируется, что они придут в классы.

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