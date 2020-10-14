Виноват коронавирус: целый 11 класс школы в Сыктывкаре перешёл на дистанционное обучение

У воспитанников проверяется температура два раза в день, медик оценивает состояние здоровья, в гимназии соблюдается масочный режим. Фото: гимназия искусств при главе Коми.

Потихоньку прилетает то, чего опасаются родители и учителя. Covid-19 добрался до школьников. Ни меры предосторожности, ни профилактические действия не могут уберечь школы от вездесущего коронавируса. Видимо, суждено нам дружно всем вместе обрести коллективный иммунитет. В Коми уже несколько классов разных школ перевели на дистанционное обучение. Со вчерашнего дня, 13 октября, на ДО перешёл и 11 класс республиканской гимназии искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова - у двух воспитанников подтвердили Covid-19.

Приезжих и здоровых детей гимназия отправила по домам. Дети с признаками ОРВИ обратились за медпомощью. Информация о случаях заражения Covid-19 была передана в Роспотребнадзор Коми, рассказали "КП-Коми" в гимназии.

– В гимназии ведётся постоянная обработка помещений: производится влажная уборка дезинфицирующими средствами, проветриваются классы и комнаты детей, живущих в интернате. У детей проверяется температура два раза в день, медик оценивает состояние здоровья, в гимназии соблюдается масочный режим. Пока у нас дистанционно учится только один 11 класс, больше случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксированы не были, – сообщила "Комсомолке" заместитель директора по общему образованию Валентина Торлопова.

Самое сложное для сельских гимназистов в этой непростой ситуации – вернуться домой на "дистанционку". Во многих селах и глубинках до сих пор нет нормального интернета, также в труднодоступных деревнях есть вероятность попасть на сезон распутицы и не вернуться вовремя в город.

– В целом, это привычная практика из-за сезонных респираторных заболеваний закрывать на карантин классы, – объяснили в министерстве образования, науки и молодежной политики Коми.

Будут ли сдвинуты школьные каникулы из-за участившихся случаев заболевания Covid-19, будет решаться на заседание оперативного штаба. На данный момент дополнительных ограничений введено не было.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор Коми пояснил, что решение о приостановлении учебного процесса в детских образовательных учреждениях (досрочный роспуск школьников на каникулы или их продление) принимается в случае отсутствия по причине инфекционных заболеваний не менее 20% детей.

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