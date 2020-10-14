В Коми ГИБДД перешла на особый режим работы

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из-за угрозы распространения коронавируса Госавтоинспекция Республики Коми перешла на особый режим работы COVID–19. Об этом сообщает «Комиинформ».

С 13 октября изменяется порядок и условия приема граждан для получения государственных услуг, рассмотрение дел об административных правонарушениях, оформлению дорожно-транспортных происшествий. Во всех подразделениях ГИБДД организуется пропускной режим граждан в назначенное им дату и время, в соответствии:

- со списками граждан подавших заявки на получение государственных услуг через портал госуслуг, в порядке "живой" очереди, предварительной записи по телефону, по электронной почте;

- с заявками учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку кандидатов в водители;

- со списками граждан приглашенных на рассмотрение дел об административных правонарушениях, оформлению дорожно-транспортных происшествий, лишенных права управления транспортными средствами.

Посещать подразделения Госавтоинспекции можно будет только при использовании медицинских масок и перчаток, а также с соблюдением социальной дистанции. В помещениях будут проводить санитарную обработку и проветривать не реже одного раза в два часа. Узнать режим работы подразделений Госавтоинспекции, адреса, номера телефонов можно на сайте ГИБДД.

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