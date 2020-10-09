Администрация Удорского района начала работать в закрытом режиме

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С четверга, 8 октября, администрация Удорского района перешла на закрытый режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В районной администрации пояснили, что причиной таких мер стала ситуация с распространением коронавируса.

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению коронавирусной инфекции администрация переходит на закрытый режим работы, - говорится в сообщении.

На сайте и официальном сообществе администрации находится список телефонов и электронных адресов, по которым жители муниципалитета могут получить консультации от специалистов всех отделов. Администрация продолжает работать с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 15.45 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

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