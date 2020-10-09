Коронавирус в Коми 9 октября 2020: за сутки зафиксировано 135 новых случаев заболевания COVID-19

Сейчас в республике 9 342 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 9 октября в России 12 126 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 135 новых случаев.

Сейчас в республике 9 342 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 131 пациент, 2 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 7 654 человека (за сутки выздоровели 178 пациентов).

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