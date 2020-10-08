Коми грозит возврат ограничений из-за COVID-19

О возможном возврате к ограничительным мерам ранее заявлял и глава республики Владимир Уйба. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать требования, или нам придется принимать какие-то другие меры», - заявила руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

Попова подчеркнула, что рост числа заболевших идет в 60 субъектах РФ, в 20 субъектах ситуация стабильная. По ее словам, где-то даже к снижению идет. Причем там, где жители соблюдают требования профилактики распространения вируса.

По ее словам, сейчас коронавирус начал активно распространяться среди жителей старше 60 лет, но больше всего заболевших среди людей в возрасте 30-49 лет. При этом ведомство не фиксирует развитие «эпидемического» процесса в школах и университетах.

Напомним, в Коми последние две недели тоже наблюдается стабильность. Только со знаком «минус»: устойчивый рост числа заболевших.

О возможном возврате к ограничительным мерам ранее заявлял и глава республики Владимир Уйба. И он также акцентировал внимание жителей Коми на необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

"Прошу вас отнестись к этому со всей ответственностью, чтобы в республике не пришлось вводить ограничения, которые действовали в апреле-мае. До них осталось полшага. Я еще раз настоятельно прошу руководителей торговли, общественных мест и посетителей - займите активную позицию и требуйте друг от друга соблюдения мер профилактики", - заявил 30 сентября в видеообращении Владимир Уйба.

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