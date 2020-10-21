Школьный автобус с детьми столкнулся с «Уралом» в Сосногорске

Фото из архива редакции

В Сосногорске в 7:48 утра в районе дома №30 по улице Энергетиков столкнулись школьный автобус и «Урал». Сейчас на месте работают оперативные службы.

Известно, что в автобусе находились 14 детей. В ГИБДД региона уточнили, что информация по возможным пострадавшим будет доступна в течение двух часов. В отделе пропаганды ГИБДД Сосногорска тоже после обеда - сотрудники на выезде по поводу этого ДТП.

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