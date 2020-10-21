Нефтеразлив в Коми локализован. Угрозы для населения нет

Фото: rkomi.ru

Работы по очистке загрязненной нефтепродуктами территории Коми продолжаются в круглосуточном режиме. Проводится постоянный мониторинг воды в реке Колве в районе инцидента и ниже по всему течению реки. Угрозы населенным пунктам, объектам экономики и сооружениям водоснабжения нет. Владимир Уйба координирует работы по ликвидации последствий, сообщает пресс-служба главы республики.

По данным Минприроды Республики Коми, нефтеразлив произошёл 17 октября в результате разгерметизации недействующего нефтепровода на участке Южная Шапка — Харьяга рядом с Харьягинским нефтяным месторождением в НАО. Объем разлившейся нефтесодержащей жидкости составил 0,9 тонны.

Из соседнего региона она перешла по реке Колве на территорию Республики Коми.

Руководство Усинска объявило режим «Повышенная готовность». Постановлением администрации Усинска был объявлен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

К ликвидации нефтеразлива были привлечены сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», специалисты ООО СПАСФ «ПРИРОДА» и специализированная техника. Все службы сработали своевременно и оперативно.

Выход нефтесодержащей жидкости на месте отказа нефтепровода оперативно был локализован. Проведена установка шести рубежей боновых заграждений. Первый рубеж из боновых заграждений установлен на реке Колва в районе аварии, второй – в 16 километрах ниже по течению, третий – в сорока километрах и четвёртый – в 85 километрах ниже по течению от места разлива. Пятый – в районе Возейского месторождения, шестой – в районе Усинского месторождения. На каждый рубеж завезен сорбент.

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