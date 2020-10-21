Полицейский в Коми спас маленького задыхающегося йорка

После помощи полицейского терьеру Тимати ничего не угрожает. Фото: МВД по Коми.

Суровая служба стражей охраны порядка порой знаменуется маленькими, но великими делами. Во время работы комбинированного наряда – передвижного поста полиции, состоящего из представителей структурных подразделений МВД по Коми, полицейский спас задыхающуюся собаку, рассказывает ведомство.

Первый пост располагался на федеральной автодороге «Вятка» в селе Пажге Сыктывдинского района Коми с 19 по 21 октября. Неожиданно, после проверок нескольких автомобилей, медосвидетельствований и прочей радости, произошла неожиданная ситуация.

К кинологу обратился водитель иномарки Рустам с просьбой оказать помощь питомцу – сделать укол. Оказалось, что мужчина едет в Воркуту из Самары, где навещал своих родных. Семью он отправил поездом, а сам с собакой передвигался на машине. У йоркширского терьера Тимати проблемы с трахеей, и ему срочно требовалось сделать инъекцию. Времени искать ветеринара не было: нужно было успеть на вокзал в Сосногорске, чтобы поставить автомобиль на платформу. Воркутинец увидел полицейского с собакой и обратился за помощью.

Инспектор-кинолог Сергей Почтаев тут же направился к автомобилю и после обработки рук сделал маленькому йорку укол. Рустам же от души поблагодарил сотрудника полиции за помощь.

- Это наша работа, - скромно пояснил полицейский.

*** В состав передвижного поста входят сотрудники ГИБДД, по борьбе с экономическими преступлениями, по исполнению административного законодательства, уголовного розыска, наркополицейские, в том числе отряда спецназначения «Гром», кинологи. К проверкам также присоединились судебные приставы и представители федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

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