В Коми овчарка Гай вывела полицейских на след мужчины, который ушел из дома в неизвестном направлении

Фото МВД по Коми

В Корткеросском районе нашли пропавшего мужчину, который ушел из дома в неизвестном направлении без сотового телефона. Опасение вызывал и тот факт, что мужчина имеет ограниченные возможности здоровья. К счастью, пропавшего удалось обнаружить в короткие сроки благодаря служебной собаке по кличке Гай. Чудесную историю рассказали в МВД по Коми.

Для поиска мужчины сформировали оперативно-розыскную группу, к которой присоединились местные жители, спасатели, представители администрации, сотрудники МВД, в том числе младший инспектор-кинолог ЦКС МВД по РК Павел Пахомов со служебной собакой по кличке Гай. В лесном массиве, где последний раз видели пропавшего, опытный пес моментально взял след и привел полицейских к потеряшке - мужчину примерно в 25 километрах от села, он шел в сторону Усть-Кулома. Сельчанин был голоден и напуган. Его накормили и доставили домой.

Фото МВД по Коми

- Служебная собака показала правильное направление, то есть отсекла другие квадраты, которые не нужно было проверять. Дав понюхать вещи пропавшего, собака повела в северо-восточном направлении. Чуть позже появилась информация, что в районе 65-го километра возможно видели мужчину. Приняв это к сведению и пустив собаку на обследование местности, мы обнаружили мужчину. Он был в полном здравии, немножко напуган и голоден, - говорит Павел Пахомов.

С Гаем Павел работает с 2013 года. Вместе они закончили школу служебного собаководства в Ростове-на-Дону с оценками «отлично». Сейчас Гаю 7,5 лет – возраст для четвероногого полицейского «предпенсионный». По окончанию службы Павел возьмет своего напарника, товарища, верного и преданного друга домой. Гай на службе – это вояка, профессионал в своем деле, надежный напарник, в остальное время – добродушный и ласковый пес. За их плечами, кинолога Павла и овчарки Гая, сотни выездов на различные происшествия. Невероятное чутье и безошибочный нюх не раз способствовали успешному раскрытию преступлений, в том числе тяжких, например, убийств. На смену Гаю на службу в паре с Павлом Пахомовым заступит годовалая немецкая овчарка Химера. Кинолог занимается со своей подопечной и отмечает ее взбалмошный характер. По словам Павла, Химера по темпераменту холерик. Но умелому старшине все по плечу.

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