Три района Коми объявлены временно опасными: стартует «Союз – 2»

Фото: roscosmos.ru

С космодрома «Плесецк» 25 октября состоится пуск ракетоносителя «Союз – 2». В связи с этим часть территории Коми объявлена временно опасной.

Пуск планируется произвести 25 октября с 21:30 до 23:30, резервный день - 26 октября.

Планируемые районы падения отделяющихся частей ракет: «Вашка» (Удорский район) и «Железнодорожный» (Княжпогостский и Корткеросский районы). На период пуска эти территории объявляются временно опасными.

Граждан воздержаться и отказаться от посещения территории возможного падения отделяющихся частей ракет в период пуска.

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