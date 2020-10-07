Экспедиция из Сыктывкара нашла новые детали загадочного самолета на болотах Коми

Фото участников экспедиции

Жители Сыктывкара 3 октября отправились в экспедицию, чтобы больше узнать о загадочном самолете, который упал возле Мандача много лет назад. О результатах экспедиции и о дальнейших планах активисты рассказали БНК.

Организатор поездки Максим Попов сообщил, что к нему хотели присоединиться добровольцы: желающих набралось не меньше десяти человек. Но сыктывкарец решил ограничить число участников по антикоронавирусным соображениям. В итоге компанию Максиму Попову и его двум товарищам составил только пожилой проводник.

Максим Попов рассказал БНК, что впервые узнал о самолете примерно 20 лет назад, когда они с отцом пошли на болото. И тот рассказал, что там лежит самолет. Показал обломки. Остова самолета уже нет, его по частям «разобрали», остались только некоторые детали.

Фото участников экспедиции

Попов обращался к экспертам, общался с местными жителями, перерыл справочники, даже делал запрос в УФСБ, поделился собеседник агентства. Но о таинственном самолете ему пока известно мало. Так, один из жителей Сыктывдинского района сообщил, что воздушное судно упало в 1947 году. Предположительно, это Douglas DC-3.

В поездке они нашли новые номера деталей. Собранные данные сыктывкарцы передали кандидату исторических наук Фёдору Иванову. Именно с ним Максим Попов сотрудничает, чтобы больше узнать о самолете.

Фото участников экспедиции

Эксперт рассказал, что полевая поездка позволила узнать новые данные о самолете. Так, двигатели и шины шасси иностранного производства, а окраска самолета была серебристой.

Фото участников экспедиции

— Возможно, самолет, о котором тут идёт речь не DC-3 (их перед войной закупили всего 19), а поставлявшаяся в годы войны по ленд-лизу его военно-транспортная модификация С-47. Таких машин всего было получено 700. Судя по всему, найденный самолет принадлежал или МО СССР или МВД СССР из числа подразделений, базировавшихся не в Коми АССР, либо же на что указывает окраска подразделениям ГВФ СССР за пределами Коми. Чтобы это выяснить, нужно поискать информацию по подразделениям ГВФ в Архангельске, Перми, других соседних регионах. Второй этап — поиск информации в НАРК (Национальном архиве Республике Коми). Известно, что самолет приземлился, летчики добрались до Сыктывкара, вернулись с солдатами и сняли приборы: следы такого взаимодействия могли сохраниться. Еще необходим поиск по номерам деталей в интернете. Тогда появится зацепка, которая позволит обратиться в ведомственные архивы.

В будущем Максим Попов после «восстановления» истории самолета планирует передать найденные артефакты в один из музеев Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми направляется экспедиция Русского Географического Общества: ученые плывут на лодках и изучают древние пути первооткрывателей (подробности)