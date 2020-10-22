Коми готова масштабно поставлять лес, оленину и дикоросы

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Республика Коми готова выступить партнером проекта развития Северного морского транзитного коридора, заявил на совещании с председателем Правительства РФ «О развитии "Северного морского пути"» 21 октября, сообщает пресс-служба главы республики.

Обеспечить «обратную загрузку» возможно за счет объемов экспортной продукции лесопромышленного, нефтегазового, горнодобывающего комплексов, пищевой и легкой промышленностей Коми.

«Наш лес может быть востребован в программе малоэтажного деревянного строительства на Сахалине и Камчатке. Речь идет о быстровозводимых и разборных унифицированных конструкциях, которые готовы производить под заказ дальневосточных коллег предприятия республики, - считает Владимир Уйба. – Наша экопродукция, например, оленина или дикоросы, если мы объединим под единым международным брендом ее объемы с НАО, Чукоткой, Камчаткой, то может получиться достаточный объём для выхода на международный рынок экопродуктов, например, Японии».

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