В оперштабе прокомментировали слухи о возвращении режима самоизоляции в Коми

Медсестра во время вакцинации медицинского персонала от коронавирусной инфекции вакциной «Гам-КОВИД-вак» Фото: Артем КИЛЬКИН

В последние две недели на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом в телеграм-каналах Коми муссируются слухи об ужесточении режима ограничений. С трудом пережившие весенний этап самоизоляции жители республики воспринимают предположения в соцсетях с ужасом: «Неужели нас снова закроют по домам?» В Оперштабе Коми прокомментировали информацию об усилении ограничительных мер в регионе.

- Если будет принято решение об усилении ограничительных мер на территории Республики Коми, мы обязательно об этом проинформируем. Сейчас такие меры не рассматриваются. Эпидемиологическая ситуация находится на контроле республиканского оперативного штаба и главы Коми. Кроме того, предлагаем ознакомиться с этим заявлением главы, где в том числе эта тема звучит, - отметили «КП-Коми» в региональном оперштабе.

Отметим также, что 23 октября запомнится новым ковидным антирекордом в России — в стране зафиксировали 17 340 заболевших (!) Эпидемиологи просят людей быть ответственнее к своему здоровью и к здоровью других — носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать людных мест и чаще мыть руки с мылом.

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