Где купить лекарство от коронавируса в Сыктывкаре

В российских аптеках появились препараты, которые по заявлению производителей, способны облегчить протекание заболевания коронавирусной инфекцией. Фото: Оксана Ольшанская.

Еще месяц назад в российских аптеках должны были появиться препараты, которые, по заявлению производителей и властей, способны облегчить протекание заболевания covid-19. Сегодня корреспондент «Комсомолки» решила выяснить, можно ли приобрести волшебные пилюли от коронавируса в аптеках Сыктывкара. В центре внимания оказались препараты «Арепливир» и «Коронавир», именно о них я много слышала то здесь, то там. Сразу уточним: редакция «КП-Коми» никого не призывает покупать лекарственные препараты без назначения врача! Мы анализируем текущую ситуацию в аптеках столицы Коми.

В одном здании может располагаться до трех аптек-конкурентов.Фото: Оксана Ольшанская.

Без рецепта

В Сыктывкаре аптеки встречаются на каждом шагу, порой даже чаще, чем продуктовые магазины. В одном здании может располагаться до трех аптек-конкурентов. Я зашла сначала в Планету здоровья. Доброжелательная девушка на кассе о-о-очень удивилась, когда я спросила, можно ли уже приобрести мне Коронавир?

– В нашей аптеке препарат выдаётся исключительно «под заказ» и со 100% предоплатой, – с изумлением ответила она.

Я уточнила: «нужен ли рецепт»? Фармацевт успокоила: «Рецепт не нужен». Стоимость «таблеток для здоровья» – 11 900 рублей! Тут уже опешила я...

"Аптека со склада" подробно проконсультирует. Фото: Оксана Ольшанская.

"Аптека со склада" подробно проконсультирует

В «Аптеке со склада» препаратов от covid-19 в наличии тоже не было, но также как и в предыдущей аптеке, их можно было заказать у провизора или же через интернет.

– Коронавир продаётся строго по рецепту, препарат можно заказать за 11900 рублей (И снова мама дорогая!). Его могут назначить человеку, который был в контакте с инфицированным ковид-19 или переносит болезнь в лёгкой степени, больному в тяжелой степени его не пропишут, так как уже будет необходима госпитализация, – подробно пояснила мне провизор. – Его аналог «Арепливир» будет дешевле Коронавира. Он тоже вошёл в список необходимых и важнейших лекарственных препаратов, будет выдаваться больным коронавирусом бесплатно.

В Апреле заказать лекарства можно по телефону. Фото: Оксана Ольшанская.

Есть аптеки, где лекарства от ковида не купить

Выходит, что в первых двух аптечных сетях уже можно заказать лекарство от коронавируса, который стоит ни много ни мало – целый прожиточный минимум! Кто-то из людей живёт на такую сумму от зарплаты до зарплаты, у многих пенсионеров пенсия равна стоимости Коронавира, а то и меньше.

С подобными грустными мыслями я дошла до аптеки «Будь здоров» (Спасибо! С такими ценами буду стараться!). Там аптекарь мне уверенно заявил, что препаратов от covid-19 в продаже нет, заказать их тоже пока нельзя, потому что работа с поставщиками пока не налажена. Эх, шагаем дальше…

В аптеке «Апрель» меня встретили приветливые фармацевты. Мой вопрос их нисколько не смутил, ребята бойко отрапортовали, что у них можно приобрести препарат Арепливир – как всегда, строго по рецепту, предзаказу и предоплате. Мне указали номер телефона, по которому я могу проконсультироваться, уточнить детали заказа не выходя из дома.

в Государственной аптеке пока не продаются препараты от коронавируса. Фото: Оксана Ольшанская.

Последней я посетила государственную аптеку Коми – там простояла огромную очередь (социальная дистанция, ау) – люди толпами идут сюда за получением лекарств по льготным рецептам. Как я и предположила, в аптеке не продаются препараты от коронавируса, работники пока не проинформированы о поступлении данных препаратов. Увы, в этой аптеке не купить лекарство от болячки века.

Напомним читателям, по сообщению министерства здравоохранения Российской Федерации, Комиссией по формированию перечней были рекомендованы к включению в перечень ЖНВЛП препараты Фавипиравир (русские аналоги – «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир»), Левилимаб и Олокизумаб. Соответствующее распоряжение подписано Правительством Российской Федерации 12 октября и опубликовано 14 октября 2020 года. Документ вступает в силу сегодня – через семь дней после официального опубликования.

Кстати, в Коми еще в сентябре поступила партия прививок от новой коронавирусной инфекции. Республика получила 800 доз. В первую очередь от инфекции были привиты люди из группы риска: это педагоги, врачи скорой помощи, а также врачи, работающие на приеме и в «красных зонах». Между тем, по словам руководителя региона Владимира Уйбы, 800 доз – это мало.

В целом, сроки массовой вакцинации по всей стране постоянно сдвигаются. Сейчас власти обещают прививать россиян в конце ноября. Ждем, надеемся и верим...

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