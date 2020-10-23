В Коми 125 классов и групп детсадов закрыты на карантин

Фото: пресс-служба Главы Коми

Ситуация в дошкольных и школьных образовательных учреждениях из-за коронавируса пока напряженная.

- В регионе на карантин по ОРВИ и гриппу на карантин полностью закрыты по одной школе в Ухте, Прилузском и Корткеросском районе. Не работают по той же причине два детских сада – в Усть-Куломском и Сысольском районах, - сообщил глава Коми Владимир Уйба в обращении от 23 октября.

Глава Коми обнадежил, полностью закрытых на карантин по ковиду образовательных учреждений организаций в республике нет.

В целом карантины по ОРВИ и коронавирусу введены в 125 классах и группах детских садов. Все приходящие в учреждения в обязательном порядке проходят так называемый утренний фильтр - с температурой никто не допускается. На 22 октября в результате проверки были отстранены 16 детей и три работника.

По словам Владимира Уйбы, со следующей недели 60% школ уйдут на плановый осенние каникулы. В остальных учреждениях каникулы начнутся на неделю позже. Это позволит сократить контакты детей и учителей.

Как уточнили в Минобрнауки Коми, с 26 октября по 1 ноября 183 школы региона выйдут на плановые каникулы, еще 135 школ запланировали каникулы с 2 по 8 ноября. В период каникул школам республики рекомендовано рассмотреть вопрос перевода учителей на гибкие формы организации работы, в том числе на дистанционную работу. Так учителя тоже смогут значительно снизить свою социальную активность и поберечь здоровье, сообщает БНКоми.

Карантин по ОРВИ и гриппу:

· в Сыктывкаре - 16 групп 12 детских садов, 15 классов 8 школ;

· в Вуктыле – 1 класс 1 школы;

· в Инте - 3 группы 2 детских садов, 6 классов 4 школ;

· в Печоре – 2 класса 1 школы;

· в Усинске – 1 класс 1 школы;

· в Ухте - 1 группа 1 детского сада, 6 классов 3 школ;

· в Ижемском районе – 1 класс 1 школы;

· в Княжпогостстком районе – 9 классов 3 школ;

· в Койгородском районе – 2 группы 1 детского сада, 1 класс 1 школы;

· в Корткеросском районе – 2 группы 2 детских садов, 2 класса 2 школ;

· в Прилузском районе – 3 группы 1 детского сада, 9 классов 3 школ;

· в Сыктывдинском районе – 1 группа 1 детского сада, 6 классов 3 школ;

· в Сысольском районе - 2 группы 1 детского сада, 1 класс 1 школы;

· в Удорском районе – 3 группы 2 детских садов;

· в Усть-Вымском районе – 1 класс 1 школы;

· в Усть-Цилемском районе – 1 группа 1 детского сада;

· в Усть-Куломском районе – 4 группы 3 детских садов, 1 класс 1 школы;

· в Троицко-Печорском районе – 1 группа 1 детского сада, 1 класс 1 школы.

Карантин по коронавирусу:

· в Сыктывкаре – 10 групп 8 детских садов;

· в Воркуте – 1 группа 1 детского сада;

· в Усинске – 1 группа 1 детского сада;

· в Ухте – 1 группа 1 детского сада, 1 класс 1 школы;

· в Ижемском районе – 1 класс 1 школы;

· в Прилузском районе – 6 групп 1 детского сада, 1 класс 1 школы;

· в Сысольском районе – 1 группа 1 детского сада;

· в Усть-Куломском районе – 1 группа 1 детского сада.

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