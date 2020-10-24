Как идет ремонт в Национальной библиотеке Коми

Фото: Национальная библиотека Коми

Национальная библиотека Коми рассказала и показала на своей странице в соцсети "ВКонтакте", как идет долгожданный ремонт в историческом здании.

Начались демонтажные работы. Уже разобраны полы на цокольном, первом и втором этажах, демонтированы изношенные перегородки и двери. Проведен демонтаж вентиляционной шахты. Вывозится строительный мусор.

Фото: Национальная библиотека Коми

Напомним, на ремонт Национальной библиотеки Коми выделено более 120 миллионов рублей. На эту сумму в библиотеке заменят изношенные перегородки, двери, окна, обновят покрытие пола, выполнят отделку стен и потолков. Заменят системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления.

Фото: Национальная библиотека Коми

Ремонт также ждет кровлю и входную группу, а фасад оштукатурят и покрасят, восстановят утраченные архитектурные детали, исторический облик здания при этом будет сохранен.

Фото: Национальная библиотека Коми

В этом году планируется провести работы по укреплению фундамента, черновую отделку полов, демонтировать старую и смонтировать новую систему канализации, начать ремонт кровли.

Фото: Национальная библиотека Коми

С начала нового года начнутся внутренние отделочные работы, замена тепловых и электрических сетей. Ремонт фасада запланирован на весну-лето 2021 года. Также в следующем году пройдет благоустройство прилегающей территории.

Фото: Национальная библиотека Коми

Ремонт планируется завершить в 2021 году к столетию Республики Коми.

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