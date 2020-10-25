Ухтинские спасатели вытащили из ледяного плена бездомную собаку

Видео волонтеров приюта "Добрый город"

Коварный тонкий лед на реке под Ухтой едва не погубил бездомную собаку. Она провалилась в воду, а выбраться уже не могла. На помощь пришли местные жители, волонтеры и профессиональные спасатели.

Жалобный скулеж услышал проезжавший мимо мужчина, он сообщил о попавшей в беду собаке волонтерам приюта для бездомных животных "Добрый город". А уже те вызвали на помощь Ухтинский аварийно-спасательный отряд.

Буквально за считанные минуты спасатели вытащили беднягу на берег. Они собирались передать ее волонтерам. Но, едва почувствовав землю под ногами, она вырвалась и убежала.

"Будем надеяться, что с ней все будет хорошо. Благодарим ГКУ Спас-Коми Ухтинский аварийно-спасательный отряд за спасение собаки в Шудаяге. Также благодарим Евгения, что сообщил о беде. Игорю спасибо, что сразу выехал на место", - написали волонтеры приюта "Добрый город" на своей странице "ВКонтакте" и опубликовали видео спасательной операции.

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