Вахтовика в Усинске загрыз волк

Фото «Усинск.Новости»

В Усинске животные насмерть задрали вахтовика. По предварительным данным СУ СК России по Коми, мужчина стал жертвой волка, о чем говорят характерные следы на теле и остатки шерсти на футболке. Следы укусов изначально приписали медведю.

36-летнего мужчину в Усинске предположительно загрыз волк. Об этом гласят результаты зоологической судебной экспертизы, о чем рассказал следователь Усинского отдела СУ СКР Коми Павел Шмелев в передаче «Дежурная часть» ГТРК «Коми гор». Известно, что погибший приехал из Печоры и работал на подрядчика, занимающегося расчисткой территории для проведения электролинии. Накануне гибели мужчина выпил. Его тело обнаружили примерно в шесть утра. Кстати, СКР не обнаружил криминального следа в смерти мужчины. В общем, проверка продолжается.

Напомним, что это не первая подобная смерть в Коми за последние два года. В августе 2019 года волк загрыз девочку в поселке Ёдва Удорского района Коми. После трагедии местные охотники устроили облаву на серых хищников и добыли несколько особей.

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