В шахте «Заполярная» снимали документальный фильм о «Штирлице»

Фото АО «Воркутауголь»

На шахте «Заполярной» 21 октября снимали документальный фильм о легендарном «таджикском Штирлице» Рахиме Бурханове, который отбывал наказание в лагерях Воркуты.

Режиссер-постановщиком фильма выступает Евгений Кожокин — известный советский и российский историк и политолог, проректор МГИМО по научной работе, доктор исторических наук. Чтобы передать атмосферу он и другие создатели картины побывали и на шахте - там съемки проводились при помощи подземного смартфона «Torex».

Фото АО «Воркутауголь»

- Съемки именно на шахте длились один день. Еще три дня группа работала над материалом о городе. Точнее о тех местах, которые связаны непосредственно с Рахимом Бурхановым, - уточнили «КП-Коми» в пресс-службе «Воркутаугля».

Рахиму Бурханову удалось внедриться в штаб нацистской разведки и передавать русской агентуре сведения о планах вермахта

Отметим, что Рахим Бурханов, сын известного просветителя начала 20 века Мирзо Абдулвохида Мунзима, в годы Великой Отечественной Войны служил в тылу врага в фашистской Германии разведчиком. Победу над Германией Бурханов встретил в Карлсбаде в звании штурмбанфюрера. После войны он был арестован и провел почти 10 лет в лагерях Воркуты. Только в 1956-м году, уже после смерти Иосифа Сталина Бурханов был реабилитирован и вернулся в Душанбе, где в родном пединституте основал кафедру немецкого языка. Рахим Бурханов один из авторов первого немецко-таджикского словаря, который был издан спустя многих лет после его смерти. Однако во всем мире Рахим известен как «таджикский Штирлиц».

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