Как провести отпуск или каникулы в Коми с кэшбеком

Кэшбек за новогодние туры в России тоже входит в программу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй этап программы туристического кэшбека намного лояльнее к туристам по сравнению с августовским. С октября сняты многие ограничения, путешествовать по России стало выгоднее и доступнее.

В Коми начались школьные каникулы, да и Новый год не за горами. Ситуация с пандемией не ясна, многие опасаются второй волны коронавируса с новыми жесткими ограничениями. Но вы можете прекрасно отдохнуть, не уезжая далеко от дома, а то и вовсе на территории республики. Благо у нас хватает замечательных мест для путешествий круглый год.

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Кто, как и когда может получить от государства деньги за отдых в России по новым правилам программы туристического кэшбека.

Купить тур или забронировать проживание в отеле по программе кэшбека нужно с 15 октября до 5 декабря 2020 года. На выбор поездки и оплату у вас полтора месяца (а в августе была всего неделя). Это именно окно продаж.

Отправиться же в путешествие можно начиная с 15 октября 2020, вернуться — не позже 10 января 2021. Так что кэшбек за новогодние туры в России тоже входит в программу.

Ограничений по географии больше нет, кэшбек можно получить за путешествие в любой регион России, в том числе и по Коми. Все предложения туроператоров, отелей, сайтов-агрегаторов представлены на портале мирпутешествий.рф. Подобрать подходящее путешествие можно не только там, но и через турагентство, напрямую на сайте гостиницы либо туроператора. Главное, чтобы отель, туркомпания или сайт-агрегатор участвовали в акции. За оплату жилья в частном секторе или чеки за бензин кэшбека не будет.

Минимальная продолжительность поездки — 2 ночи (раньше было четыре). Нет ограничений по стоимости отдыха (в августе была планка — минимум 25 тысяч рублей) и по количеству поездок.

Увеличен максимальный размер кэшбека, теперь государство готово вернуть до 20 тысяч рублей. Получить компенсацию можно только на банковскую карту «Мир», зарегистрированную в программе лояльности. Наличными или картами Visa, Mastercard оплатить, чтобы получить кэшбек, не получится. При аннуляции тура или отмене брони в отеле сумма кэшбека будет списана с банковской карты.

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