Как переносят осенние каникулы в школах Коми и других регионов

Чехарда со школьными каникулами сейчас творится по всей России. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году в Коми отказались от единых каникул для всей республики. Как сообщил 23 октября Владимир Уйба, с 26 октября на неделю уйдут 60 процентов школ региона (183), остальные 135 - со 2 по 8 ноября.

Чехарда со школьными каникулами сейчас творится по всей России. Напомним, что обычно они длятся 7 дней и начинаются в последнюю неделю октября.

Тон, как водится, задала Москва. Здесь отправили учеников по домам с 5 по 18 октября. И родители всей страны с замиранием сердца ожидали, чем они закончатся - дистанционкой или возвращением в классы. Оказалось, и тем, и другим. Учащиеся первых-пятых классов вернулись к стандартному обучению, остальные на дистанционке до 1 ноября.

Кстати, в Ульяновске, где каникулы объявили в те же сроки, как в Москве, обсуждали другую схему: возможно, школы и дальше будут работать по 4-5 недель, после чего уходить на двухнедельные каникулы.

На Сахалине каникулы объявили с 12 по 25 октября. Местные власти не отрицают, что думают после этого отправить детей на дистанционное обучение — как это было весной.

Школьники Хабаровска ушли на каникулы с 21 октября по 8 ноября. И только в северных районах региона, где случаев коронавируса немного, оставили стандартные сроки.

Так как в республике никто не удосужился напомнить родителям, как уберечь ребенка в каникулы от коронавируса, приводим напутствие мэра Москвы: «Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять — то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте. Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее. Давайте используем каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить наше здоровье».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми 125 классов и групп детсадов закрыты на карантин (подробности)

На пике пандемии в Коми школьники болеют реже, чем в прошлые годы (подробности)