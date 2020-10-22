На пике пандемии в Коми школьники болеют реже, чем в прошлые годы

Школы имеют право самостоятельно принять решение о переносе каникул при соблюдении определенных процедур. Фото: Олег ЗОЛОТО

Нет никакой необходимости объявлять досрочные каникулы в Ухте или в целом по Коми, считают в правительстве республики.

Заболеваемость ОРВИ в детсадах и образовательных учреждениях Ухты 7,3%, в целом по Коми - 11,2%. Такие данные "Комиинформу" привели в Министерстве образования, науки и молодежной политики РК.

Напомним, администрация Ухты направила предложение немедленно объявить каникулы в школах Коми в республиканский оперштаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

"Если взять статистику за последние три года, то в октябре – начале ноября в Коми ежегодно наблюдается примерно такая же картина. Для примера, в начале ноября 2017 года ОРВИ в Коми болело 12,7% воспитанников детских садов и школьников, в 20-х числах октября 2018 и 2019 года – 10,9% и 12,4% соответственно", - отметили в ведомстве.

Коронавирусной инфекцией в Ухте и республике болеют 0,1% от общего количества воспитанников и обучающихся, что соответствует общереспубликанскому значению. Среди сотрудников образовательных организаций в Ухте показатель равен 1%, общая цифра по Коми – 0,9%.

И.о. министра образования, науки и молодежной политики РК Наталья Якимова отметила, что школы имеют право самостоятельно принять решение о переносе каникул при соблюдении определенных процедур.

А вот в случае превышения порогов заболеваемости, установленных Роспотребнадзором, вводится обязательный карантин. Напомним, это 10% в группе/классе или 20% в учреждении.

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