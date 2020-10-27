Дорогу из горбыля построил для своего авто житель Объячево

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Житель Объячево проложил вдоль берега реки дорогу к своему дому. Небольшую - всего 140 метров длиной и 6 метров шириной. И скромную - из горбыля. Трудился ради того, чтобы его автомобиль мог подъезжать к дому на улице Набережной.

Хотел хозяйственный мужчина и дальше дорогу прокладывать, завез еще 8 кубов горбыля. Да тут его строительством заинтересовалась администрация Прилузского района. И не одобрила. Во-первых, проходит она по местности, которая находится в границах водоохранной зоны реки Луза. Во-вторых, материал - отходы лесопилки. Замеры сделали, получилось - почти гектар этот настил занимает.

Попросили нарушителя природоохранного законодательства самостоятельно убрать негодную дорогу. Но воз, то есть горбыль, и ныне там. Поэтому администрация Прилузского района обратилась в суд.

Решением Прилузского районного суда требования искового заявления в части освобождения земельного участка от отходов лесопиления удовлетворены. Житель Объячево обязан в двухмесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу освободить земельный участок, а также восстановить плодородной слой почвы.

Удовлетворены требования истца о присуждении судебной неустойки на случай неисполнения решения суда, при этом, размер судебной неустойки по согласованию со сторонами снижен судом. Решение суда в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов РК.

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