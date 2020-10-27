Туризм, транспорт и экономика: как в Коми будут развивать моногорода

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

Президент России Владимир Путин подписал указ о стратегии развития Арктической зоны. В документе указаны проекты, затрагивающие территорию Коми. Указ опубликован на сайте Кремля.

Стратегия – документ стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и реализации основ государственной политики страны в Арктике на период до 2035 года. Он определяет меры, направленные на выполнение основных задач развития этой зоны и обеспечения национальной безопасности. В документе прописаны направления для каждого арктического региона, в том числе для Коми.

Так, в Воркуте и Инте планируется провести диверсификацию экономики. В стратегии прописано комплексное социально- экономическое развитие этих моногородов. Один из пунктов стратегии – развитие угольных минерально-сырьевых центров на базе Печорского угольного бассейна, создание на их основе комплексов глубокой переработки угольного сырья, углехимии.

На базе Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции будут развивать нефтегазовые минерально-сырьевые центры. Там будут создано мощностей по переработке нефти и газа. В Коми запланировано геологическое изучение отдельных территорий и развитие минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых.

В республике создадут интегрированный горно-металлургический комплекс, предназначенный для переработки титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения, а также Парнокского железомарганцевый минерально-сырьевой центр.

Часть документа посвящена развитию железнодорожной инфраструктуры. Это необходимо для обеспечения связи со строящимися и планируемыми к строительству железнодорожными магистралями. Речь идет о строительстве железнодорожной магистрали Сосногорск – Индига, реконструкции участка Коноша – Котлас – Чум – Лабытнанги, обоснование целесообразности реконструкции участка Микунь – Вендинга и строительства участка Вендинга – Карпогоры.

В рамках стратегии запланировано строительство и реконструкция участков трассы Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар, а также проведение дноуглубительных работ на реке Печоре. Это обеспечит транспортную доступность отдельных территорий. В Воркуте планируют реконструировать реконструировать и модернизировать аэропортовую сеть. Кроме того, один из пунктов программы – развитие культурно-этнографического и культурно-исторического туристического кластера, а также формирование кластера активного природного туризма.

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