Житель Коми нашел зловонные комки на берегу Вычегды, специалисты Минприроды выехали на проверку

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Житель Зеленца Евгений Усков 25 октября прогуливался на берегу Вычегды, но красотами природы он полюбоваться так не смог. Мужчина обнаружил в реке комки липкой зловонной субстанции, ими был усеян весь берег. После огласки в СМИ на ситуацию обратило внимание Минприроды Коми.

- Люди, что вы творите! Весь берег усеян! Весь берег! - вопрошает неравнодушный житель Коми.

Ситуацией заинтересовались в региональном министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

- Нами сформирована рабочая группа, ранним утром 27 октября специалисты выедут на место. По результатам рейда будет дана оценка, а оформленные материалы будут переданы в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу для дальнейшей работы и принятия соответствующих мер, - передает слова министр природных ресурсов Коми Романа Полшведкина Комиинформ.

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