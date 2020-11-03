Праздник «Чолӧм, дзолюкъяс!» объединит коми малышей

Кикуруллю и Ваткыль – известные герои детской телепередачи на коми языке "Чолӧм, дзолюк". Фото: ГОУДПО «КРИРО»

Традиционный республиканский праздник «Чолӧм, дзолюкъяс!» (Привет, малыши) в 2020 году пройдет в дистанционном режиме. Это позволит объединить малышей, говорящих на коми языке, из всех районов и городов Республики Коми.

В режиме онлайн участники праздника совершат «путешествие» по Республике Коми. Дети продемонстрируют зрителям особенности своего района (села, города) в стихотворениях, песнях, танцевальных и театрализованных композициях.

На протяжении трансляции детей будут сопровождать Кикуруллю и Ваткыль – известные герои детской телепередачи на коми языке "Чолӧм, дзолюк", которая транслируется на Коми республиканском телеканале "Юрган".

Отправить сценарий и видеоролик выступления детей можно до 6 декабря года в адрес организатора праздника. Продолжительность выступления не более 3-4 минут. Обязательное условие – все видеоматериалы должны быть хорошего качества.

С 7 декабря в социальной сети ВКонтакте в группе «Дзолюк-Малышок» начнётся демонстрация интернет-версии республиканского праздника «Чолӧм, дзолюкъяс».

19 декабря на КРТК «Юрган» будет показана телевизионная версия праздника в рамках телепередачи «Чолӧм, дзолюк».

Все детские сады, участвующие в празднике, получат благодарственные письма и подарки.

Праздник проводится при финансовой поддержке Министерства национальной политики Республики Коми.

Организатор праздника – Лаборатория национальных проблем дошкольного образования ГОУДПО «КРИРО».

Контакты: е-mail: komisad2014@gmail.com, телефон - 8 (8212) 286011 (вн. 335), каб. 301.

Справка. Лаборатория национальных проблем дошкольного образования была создана 29 сентября 1995 года при Сыктывкарском гуманитарно-педагогического колледже им. Куратова. Инициатором создания и руководителем Лаборатории стала кандидат педагогических наук Зоя Остапова. С сентября 2009 года Лаборатория национальных проблем дошкольного образования работает в структуре ГОУДПО "Коми республиканский институт развития образования".

Деятельность Лаборатории направлена на создание программно-методических комплектов по этнокультурному содержанию дошкольного образования; научно-методическое сопровождение инновационных площадок по проблемам этнокультурного образования и воспитания детей дошкольного возраста; повышение квалификации воспитателей этнокультурного содержания.

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