В Коми назначили нового заместителя председателя правительства

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Галина Габушева покинула пост министра национальной политики Коми и заняла пост заместителя председателя правительства региона. Уже 28 октября она приступила к исполнению обязанностей в новой должности.

- Я уже в новом кабинете, - рассказала Галина Габушева в беседе с корреспондентом «КП-Коми». Она отметила, что на новой должности она будет курировать отрасли национальной политики, культуры, туризма, спорта, СМИ, общественных организаций. Исполняющим обязанности министра национальной политики будет Вячеслав Попов, который ранее был заместителем министра.

Напомним, что ранее на должность первого вице-премьера Коми рассматривали топ-менеджера международной компании «Юнилевер Русь» Ирину Бахтину, а на должность председателя правительства Коми - бизнесмена Игоря Булатова: бывшего вице-президента ГК «Ташир» и супруга модели Виктории Лопыревой. Кадровые вопросы депутаты Госсовета Коми должны были рассмотреть 19 октября на сессии, но рассмотрение перенесли из-за срочного отъезда главы региона.

Биография Галины Габушевой

Галина Ивановна родилась 28 июня 1969 года в селе Сторожевск Корткеросского района. В 1994 году окончила Санкт-Петербургскую академию культуры, специальность «Библиотековедение и библиография».

С 1989 года – библиотекарь Сторожевской сельской библиотеки-филиала № 1, Корткеросской центральной детской библиотеки, Национальной библиотеки Республики Коми.

С 1995 года – ведущий специалист министерства по делам национальностей Республики Коми.

С 1997 года – специалист 1 категории аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Республике Коми.

С 2000 года – ведущий специалист управления Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Республике Коми.

С 2001 года – ведущий специалист министерства по делам национальностей Республики Коми.

С 2002 года – советник заместителя главы Республики Коми.

С 2008 года – заместитель министра национальной политики Республики Коми – начальник отдела, заместитель министра национальной политики Республики Коми.

2011–2015 годы – министр национальной политики Республики Коми.

2015–2017 годы – заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области – начальник департамента по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

С 15 августа 2017 года возглавляла министерство национальной политики Коми.

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