Конституционный суд рассматривает дело о законности запрета митингов из-за коронавируса в Коми

Фото из архива редакции Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

28 октября в Конституционном суде Коми рассматривали конституционность запрета митингов во время режима повышенной готовности по запросу депутатов от КПРФ. Судья выслушал стороны и удалился в совещательную комнату. Оглашение итогов решения назначено на 10 утра 5 ноября, рассказали «КП-Коми» в Конституционном суде.

Представитель депутатов, адвокат Виктор Воробьев, комментируя запрос народных избранников к суду, отметил, что право на свободу собраний закреплено в Конституции, а потому, как и любое другое конституционное право, может быть ограничено лишь федеральным законом. Он отмечает, что указ главы федеральным законом не является. Кроме того, защитник отметил, что, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, скопления людей — не редкость, а митинговать все же нельзя.

- Это, конечно же, лишено всякой логики: если можно ездить в переполненном автобусе, ходить в наполненный людьми супермаркет, присутствовать на совещаниях, то почему нельзя собраться на свежем воздухе с политическими требованиями? - говорит защитник.

В заключение, защитник привел примеры зарубежной практики в подобных делах. В большинстве случаев суд вставал на сторону ратующих за возобновление мирных собраний. Например, в сентябре Федеральный окружной суд Восточного округа штата Пенсильвания признал неконституционными введенные со ссылкой на ковид ограничения свободы собраний.

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