Вячеслав Гайзер впервые со дня ареста побывает в Сыктывкаре

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Отбывающего срок за хищения экс-главу Коми Вячеслава Гайзера этапируют в СИЗО-1 Сыктывкара для рассмотрения нового дела о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

- Для рассмотрения дела Гайзер будет этапирован из исправительного учреждения, где сейчас отбывает наказание, в СИЗО-1 Сыктывкара, - сказали в пресс-службе суда. По словам собеседника, новое дело Гайзера через автоматизированную информационную систему распределения дел передано в производство судьи Надежде Сарвилиной.

Новое уголовное дело возбудили по статье 286 УК РФ «Организация совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства». По версии следствия, в январе 2013 года Гайзер помог директору одного из предприятий приобрести землю в Сыктывкаре для строительства многоквартирного дома. Экс-глава Коми дал указание руководителю администрации Сыктывкара Ивану Поздееву и тот незаконно предоставил участки без аукциона. Городу нанесен ущерб в 8,7 миллиона рублей. Следователи хотели прекратить дело по истечении сроков давности, но Гайзер с этим не согласился.

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