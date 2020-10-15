Экс-глава Коми Гайзер собирается доказать свою невиновность в суде

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Обвиняемый в должностном преступлении бывший глава Коми Вячеслав Гайзер не согласился на предложение следствия прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности. Об этом заявила его адвокат экс-главы Дарья Евменина.

По ее словам, Гайзер ознакомился с материалами уголовного дела. Экс-главе Коми инкриминируют организацию превышения должностных полномочий.

Однако прокурор еще не утвердил обвинительное заключение, – цитирует адвоката БНК.

Уголовное дело было выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены. В 2013-2014 году он дал главе администрации Сыктывкара Ивану Поздееву незаконное распоряжение о выделении земельных участков без проведения торгов для строительства на них многоэтажных домов. Эти действия были совершены в интересах компании «Деловой Альянс», принадлежащей знакомому Гайзера Александру Ольшевскому. В результате бюджету столицы республики причинен ущерб 8,7 миллиона рублей.

Прекращение уголовного дела по сроку давности является нереабилитирующим основанием и не освобождает от материальной ответственности в порядке гражданского судопроизводства. При этом Гайзер не согласился на предложение следствия прекратить уголовное дело. Он намерен отстаивать свою невиновность в суде.

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