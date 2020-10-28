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Воркутинцы собирают деньги для жертвы «воркутинского Ефремова»

Парня сбил бывший транспортный прокурор Воркуты Алексей Абрамов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из группы помощи Степана

Фото из группы помощи Степана

19 сентября в Воркуте экс-прокурор Алексей Абрамов сел за руль нетрезвым и на пешеходном переходе сбил 17-летнего Степана Сонина. В соцсетях Абрамова прозвали «воркутинским Ефремовым», потому что он путался в показаниях, утверждая, что парень сам бросился под колеса. Как бы то ни было, сбитый им Степан пережил серьезное испытание — травматический шок, кому, а сейчас подростка ждет долгая реабилитация. Сейчас ему нужна и поддержка неравнодушных людей.

- Сейчас мы собираем деньги на будущую реабилитацию (она недешевая, таких денег у мамы Степана Татьяны Игоревны нет). Пока что Степан не нуждается в материальной помощи, но деньги ему стоит собирать уже сейчас, - пишут родные и близкие Степана в специальной группе.

Как помочь?

Пожертвовать деньги на лечение и реабилитацию можно по этим счетам:

ВТБ: 4893 4702 7228 9221 (Хольная Татьяна Игоревна- это мама Степы)

Сбербанк: 4817 7601 1797 4968 (Леся Аполинарьевна Дорош- это бабушка Степана)

Сбербанк ( валютный счет) 4081797862878009451( Хольная Татьяна Игоревна)

Телефон: +7 (912) 154-61-51 (Ольга Аркадьевна тётя Степана звонить только по острой необходимости после 18:00. Все остальные вопросы задаем и обсуждаем в группе).

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