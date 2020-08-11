Мальчик, упавший с дерева в Сыктывкаре, умер

Медики, к сожалению, мальчика спасти не смогли Фото: Олег УКЛАДОВ

В Сыктывкаре в конце июля семилетний мальчик упал с дерева головой на асфальт. Портал PG11.ru сообщает о том, что ребенок скончался.

В конце июля мальчик гулял во дворе жилого дома по Октябрьскому проспекту с младшим братом. Ребенок залез на дерево, но ветка под ним сломалась. Мальчик упал на асфальт, ударившись головой. Родители в это время были дома.

Ребенка увезли на скорой в больницу. После региональный Минздрав сообщил, что мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался в Коми Республиканской детской клинической больнице.

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