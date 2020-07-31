2020-07-31T13:15:35+03:00
Общество

В Сыктывкар семилетний мальчик свалился с дерева и ударился головой об асфальт

Мальчика госпитализировали
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Ребенка госпитализировалиРебенка госпитализировалиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сыктывкаре семилетний мальчик залез на дерево около дома. Малыш любовался своим двором с высоты, когда ветка под ним обломилась. Ребенок упал на асфальт, ударился головой, его госпитализировали, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, пока ребенок находится в больнице. Они выяснили, что мальчик гулял вместе с братом во дворе дома по Октябрьскому проспекту, а родители находились дома. Между тем, семья пострадавшего на профилактическом учете не состоит, характеризуется положительно.

- Стражи порядка призывают жителей региона организовать для несовершеннолетних безопасный досуг, соблюдать все меры безопасности с огнем, на водоемах и в быту. Не следует оставлять малолетних без присмотра. Необходимо разъяснять им, какие опасности таит в себе окружающая среда: улица, специализированные помещения, приборы, - рекомендует МВД по Республике Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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