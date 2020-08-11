Смерти пациентов с COVID-19 в Коми: статистика от минздрава

Статистика по "ковидной" смертности от минздрава Коми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство здравоохранения Коми ответило на запрос «КП» и рассказало о ситуации со смертностью пациентов с коронавирусом в республике. Данные статистики ведомство прислало на 4 августа.

59 умерших от COVID-19 проживали в Воркуте, Инте, Ухте, Усинске, Княжпогостском и Сыктывдинском районf[. Кроме того, в это число вошли два пациента, скончавшихся в республике, но зарегистрированных в Кировской области и городе Армавир Краснодарского края. Из указанных 59 умерших – 25 женщин и 34 мужчины, возраст от 43 до 93 лет.

Все умершие имели хронические заболевания: чаще всего заболевания сердечно-сосудистой, бронхолегочной и эндокринной систем. Кроме того, среди умерших пациентов с COVID-19 были те, кто имел онкопатологию, болезни почек и аутоимунные заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы в Коми в цифрах

Сколько партий и претендентов отсеялись (подробности)