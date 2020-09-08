Коронавирус в Коми 8 сентября 2020: за сутки зафиксировали 29 новых случаев заражения

В Коми от коронавируса выздоровели еще 35 человек
Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные. По состоянию на 8 сентября в России выявили еще 5099 случаев заражения COVID-19, в Коми еще 29 случаев заражения. Всего в регионе зарегистрировано 6816 случаев заболевания.
Данные с сайта стопкоронавирус.рф
Выздоровевших стало больше на 35 человек. Всего вылечились 5909 человек. За сутки подтвердили новый летальный исход, всего в Коми умерли 86 пациентов с коронавирусом.
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