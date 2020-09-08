Коронавирус в Коми 8 сентября 2020: за сутки зафиксировали 29 новых случаев заражения

В Коми от коронавируса выздоровели еще 35 человек

Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные. По состоянию на 8 сентября в России выявили еще 5099 случаев заражения COVID-19, в Коми еще 29 случаев заражения. Всего в регионе зарегистрировано 6816 случаев заболевания.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Выздоровевших стало больше на 35 человек. Всего вылечились 5909 человек. За сутки подтвердили новый летальный исход, всего в Коми умерли 86 пациентов с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Эжве мальчик застрял головой между прутьями игровой конструкции, которую не меняли почти 30 лет

Ребенку помог неравнодушный мальчик, который проходил мимо (подробности)