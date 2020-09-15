Коми получит деньги на расселение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Коми получит деньги на расселение поселков. Об этом пишет ТАСС.

Правительство РФ распределило четырем северным регионам почти 490 млн рублей на переселение людей из ликвидированных поселков и деревень. Как сообщила во вторник пресс-служба кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

- Суммарно на эти цели предусмотрено 489,3 млн рублей. Деньги направят в Магаданскую область, Чукотский автономный округ, республики Коми и Саха (Якутия). Решение позволит обеспечить жилищными сертификатами 219 семей, которые не успели своевременно покинуть поселения, закрытые региональными властями по согласованию с правительством, - говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве, жители этих населенных пунктов могли рассчитывать на господдержку с расселением с 2002 по 2012 год, однако не все сумели ею воспользоваться до того, как утратили силу положения законодательства, регулирующие эти вопросы.

— Теперь такая возможность открывается вновь. Заявления на сертификаты региональные власти будут принимать до 1 декабря 2020 года, - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что это поможет расселить людей из населенных пунктов, где больше нет необходимой социальной инфраструктуры.

20 июля президент России Владимир Путин одобрил федеральный закон, уточняющий порядок использования жилищных сертификатов теми россиянами, которые выразили намерение переселиться из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. По состоянию на 1 января 2018 года на таком учете состояло почти 195 тыс. семей.

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